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Воскресенье, 7 июля 2024, 07:54 мск

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Обещал быстро построить дома: в Подмосковье задержан гендиректор стройфирмы

В Подмосковье по подозрению в совершении мошенничества под предлогом строительства жилых домов задержан ранее судимый 45-летний генеральный директор одной из организаций. Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, от действий правонарушителя, по предварительным данным, пострадало более 70 клиентов.

«По имеющейся информации, злоумышленник широко рекламировал свою деятельность в интернете, где обещал клиентам возведение домов в короткий срок за минимальную оплату. Однако после получения денежных средств договорные обязательства не исполнял», – уточнила Петрова.

По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

«В ходе обыска в жилище задержанного и в помещении офиса полицейскими обнаружены и изъяты: печати различных фирм, мобильные телефоны, компьютеры, платежный терминал, банковские карты, различные документы, имеющие значение для расследования уголовного дела», – добавила Петрова.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности злоумышленника, а также возможных соучастников преступлений.

Москва, Елена Володина

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