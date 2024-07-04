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Воскресенье, 7 июля 2024, 07:54 мск

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Власти Москвы назвали сроки завершения строительства пяти станций метро в ТиНАО

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы строительство пяти станций метро планируется завершить до конца 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Новомосковском административном округе ведется строительство станций «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская» и «Коммунарка» Троицкой линии метро. Еще одна – «Потапово» – возводится на Сокольнической ветке. Станция «Коммунарка» Троицкой линии будет связана переходом с одноименной станцией Сокольнический линии. Благодаря этому появится первая пересадка в метро на территории ТиНАО. Это даст возможность жителям Троицкого и Новомосковского административных округов выбирать альтернативные маршруты передвижения», – пояснил Ефимов.

По его словам, также планируется новая линия метро, которая пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка. «Сейчас ведется строительство участка от «ЗИЛа» до «Коммунарки» протяженностью 26 километров с 11 станциями. По второму участку – от «Коммунарки» до «Троицкой» – разрабатывается проектная документация. Всего на территории ТиНАО построят 10 станций Троицкой линии», – уточнил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Недалеко от строящейся ветки живут более 1,5 млн человек, в том числе свыше 850 тысяч – вблизи будущих станций.

Москва, Елена Володина

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