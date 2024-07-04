Путин допустил «реанимацию» стамбульских договоренностей по Украине

Стамбульские договоренности по Украине могут быть вновь положены в основу переговоров по урегулировании кризиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Астане на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате «ШОС плюс»

Глава государства подчеркнул, что «Россия, как известно, никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров». «Отказалась от переговоров именно Украина, причем сделала это публично, по прямому указанию из Лондона, а значит – в этом нет никаких сомнений – и из Вашингтона, о чем украинские официальные лица говорят прямо и открыто», – констатировал Путин.

При этом президент РФ обратил внимание, что «стамбульские договоренности – спасибо за это президенту Турецкой Республики господину Эрдогану, который принимал участие в этой работе как посредник – никуда не делись». «Они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину. Эти договоренности, стамбульские договоренности, остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», – пояснил Путин.

Напомним, Украина и Россия вели переговоры об урегулировании конфликта весной 2022 года. В числе стамбульских доверенностей были нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО, размещения иностранного контингента на своей территории, разработки ядерного вооружения, проведение военных учений. Взамен Киев рассчитывал на международные гарантии безопасности.

Астана, Елена Володина

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