Следственный комитет организовал проверку после жалобы москвичей на мигрантов

Следственный комитет (СК) организовал проверку о возможном нарушении миграционного законодательства в Москве. Как сообщила пресс-служба ведомства, местные жители пожаловались на мигрантов, проживающих в хостеле и отелях на Каширском шоссе.

«В Информационный центр СК России поступило обращение по вопросу возможного нелегального проживания мигрантов из Средней Азии в хостеле и двух отелях на Каширском шоссе в городе Москве. Иностранные граждане систематически нарушают общественный порядок, агрессивно реагируют на замечания местных жителей. Отмечается, что в непосредственной близости от объектов их размещения находятся детские учреждения, в связи с чем граждане беспокоятся за безопасность детей. Многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли», – уточнили в ведомстве.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову доложить о ходе и результатах проводимой процессуальной проверки.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – уточнили в СК.

Москва, Елена Володина

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