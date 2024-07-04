российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 7 июля 2024, 07:55 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Следственный комитет организовал проверку после жалобы москвичей на мигрантов

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет (СК) организовал проверку о возможном нарушении миграционного законодательства в Москве. Как сообщила пресс-служба ведомства, местные жители пожаловались на мигрантов, проживающих в хостеле и отелях на Каширском шоссе.

«В Информационный центр СК России поступило обращение по вопросу возможного нелегального проживания мигрантов из Средней Азии в хостеле и двух отелях на Каширском шоссе в городе Москве. Иностранные граждане систематически нарушают общественный порядок, агрессивно реагируют на замечания местных жителей. Отмечается, что в непосредственной близости от объектов их размещения находятся детские учреждения, в связи с чем граждане беспокоятся за безопасность детей. Многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли», – уточнили в ведомстве.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову доложить о ходе и результатах проводимой процессуальной проверки.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – уточнили в СК.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Массовая драка мигрантов в Москве: один из участников конфликта открыл стрельбу / ЧП в Москве: в пассажирском автобусе взорвался газовый баллон, два человека получили ранения / В подъезде жилого дома в Москве нашли брошенного младенца / Похищение гражданина Италии в Москве: фигурантам предъявлено обвинение / Нападение мигрантов на многодетного отца в Москве: глава СКР повторно потребовал возбудить уголовное дело / В Москве вынесен приговор по делу о поджоге общежития, в результате чего погибли 7 человек / Эхо массовых отравлений: суд в Москве приостановил работу сервиса «Кухня на районе» ООО «Локалкитчен» / Ураган в Москве: число пострадавших увеличилось до 35 человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,