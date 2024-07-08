В Москве задержаны мигранты из Узбекистана за изнасилование девушки

В Москве задержаны трое граждан Узбекистана по обвинению в изнасиловании девушки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, сегодня в суд планируется направить ходатайство об их аресте.

По данным ведомства, в ночное время 6 июля трое фигурантов в состоянии алкогольного опьянения, находясь вблизи жилого дома на северо-востоке Москвы, применяя насилие, напали на ранее незнакомую девушку. Далее двое обвиняемых совершили в отношении нее изнасилование, третий фигурант наблюдал за окружающей обстановкой, обеспечивая безопасность соучастников.

По подозрению в совершении преступления задержаны трое граждан Республики Узбекистан. Один из них пытался скрыться от правоохранительных органов, но его попытка была пресечена по дороге в аэропорт. C фигурантами проведены следственные действия, им предъявлено обвинение.

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Останкинским районным судом Москвы об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц). Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинские, психолого-психиатрические и генетические экспертизы.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела по местам проживания и работы обвиняемых произведены осмотры. В результате были установлены иностранные граждане, находящиеся на территории РФ в нарушение миграционного законодательства. По выявленному факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, Елена Володина

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