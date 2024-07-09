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Вторник, 9 июля 2024, 18:01 мск

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Путин вручил Моди высшую госнаграду России

Кадр из трансляции пресс-службы Кремля

Сегодня президент РФ Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония прошла в торжественной обстановке в Кремле.

«Это старейший орден, который учрежден более трех веков назад российским императором Петром Великим. Согласно статуту им награждаются видные российские государственные общественные деятели и лидеры зарубежных стран за выдающиеся заслуги», – пояснил глава российского государства.

«Мне доставляет особое удовольствие вручить эту почетную награду именно здесь, в Кремле, в подобающей статуту ордена торжественной обстановке <…> Находясь уже 10 лет во главе правительства Индии, Вы реально способствовали тому, чтобы российско-индийские отношения приобрели характер особо привилегированного стратегического партнерства», – отметил также Путин.

«Уважаемый господин Премьер-министр, дорогой друг, хотел бы от души поздравить Вас с высокой российской наградой и пожелать Вам здоровья и успехов, всего самого наилучшего, а дружественному индийскому народу – мира и процветания. Благодарю Вас», – заключил президент РФ.

Москва, Елена Володина

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