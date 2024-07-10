«Стреляющая свадьба» Подмосковье: уголовное дело дошло до суда

В подмосковном Пушкино прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении шести мужчин и женщины, устроивших стрельбу во время празднования свадьбы. Как уточнили в региональном надзорном ведомстве, ЧП произошло в ноябре 2023 года.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п.п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По версии следствия, 24-летний мужчина, отмечая свою свадьбу, используя в качестве оружия два охолощенных пистолета и патроны к ним светозвукового действия, совместно с друзьями и невестой, осуществляли хаотичную стрельбу в воздух на улице и из автомобилей по ходу следования к месту празднования. «Своими хулиганскими действиями они грубо нарушили общественный порядок, напугали прохожих и воспитанников детских садов, расположенных рядом», – подчеркнули в прокуратуре.

Кроме того, в декабре 2023 года двое из обвиняемых под надуманным предлогом встретились со своим знакомым в здании городского торгового центра, где принуждали его признаться в причастности к распространению наркотических средств. После чего один из злоумышленников нанес потерпевшему удары по лицу, открыто похитил из его сумки мобильный телефон и наушники.

В дальнейшем угрожая применением насилия обвиняемые потребовали от потерпевшего ежемесячно передавать им 60 тысяч рублей, однако молодой человек сообщил о противоправных действиях последних в правоохранительные органы.

Уголовное дело направлено в Пушкинский городской суд Московской области, который сегодня приступил к его рассмотрению по существу.

Москва, Елена Володина

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