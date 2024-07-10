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В Москве вынесен приговор 15-летнем подростку за особо жестокое убийство

В Москве вынесен приговор подростку за убийство с особой жестокостью на юго-западе мегаполиса. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, 15-летний юноша признан виновным в расправе над сверстником.

Следствием и судом установлено, что 5 июня 2023 года несовершеннолетний, находясь на детской площадке в Чечёрском проезде в городе Москве, облил легковоспламеняющейся жидкостью ранее знакомого ему подростка. Затем он поджег его, в результате пострадавший получил термические ожоги тела различной степени тяжести. Спустя непродолжительное время от полученных повреждений он скончался в больнице.

Следователями столичного СК проведён комплекс необходимых мероприятий, допрошены более 40 свидетелей. Назначен и проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая, дактилоскопическая и другие. Выводы экспертов в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в совершенном преступлении. В ходе допроса обвиняемый вину не признал.

Тем не менее собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Подросток признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Москва, Елена Володина

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Метки / ЧП в Москве

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