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Четверг, 11 июля 2024, 17:23 мск

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В центре Москвы открылся новый пешеходный мост

Фото из официального телеграм-канала мэра Москвы

В центре Москвы открылся новый пешеходный мост, который связал стрелку острова Балчуг с Крымской набережной. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, строительство завершено примерно на полгода раньше срока.

Градоначальник пояснил, что ускорить возведение моста позволила логистическая операция: пролётное строение массой 235 тонн собрали в Подмосковье и за 8 часов доставили на барже к месту монтажа. Потом развернули поперёк и установили на опоры. Таким образом, не пришлось перекрывать улицы и доставлять неудобства горожанам.

Собянин обратил внимание, что с моста «открывается прекрасный вид, можно отдохнуть на 36-метровой скамейке». «Не сомневаюсь, что буквально с первых дней место станет популярным. С открытием моста остров Балчуг вошёл в состав одного из самых живописных прогулочных маршрутов города от Воробьёвых гор, через Парк Горького, до ГЭС-2», – пояснил он.

При этом мэр сообщил, что сейчас разрабатывается проект пешеходного перехода под Малым Каменным мостом, который соединит разделённые улицей Серафимовича участки Болотной набережной. «Также в ближайшие годы планируем построить шесть мостов через Москву-реку, Яузу и другие городские водные преграды. Часть из них уже в работе», – добавил Собянин.

Москва, Елена Володина

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