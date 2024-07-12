Осторожно: в Интернете появились фейковые ресурсы с символикой Следственного комитета

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко предупредила о появлении в Интернете фейковых ресурсов с символикой СК, где размещаются недостоверные сведения от имени ведомства в преступных целях.

«Злоумышленники оформляют фейковые страницы в схожем с официальными площадками СК России стиле и используют их для деяний, имеющих признаки состава преступления», – уточнила Петренко.

В частности, по ее словам, в Интернет-пространстве выявлен фейковый сайт СК России, где предлагается содействие участникам СВО и членам их семей в получении установленных законом выплат. «Для этого посредством заполнения заявления на фиктивных бланках ведомства производится сбор персональных данных граждан. В последующем с помощью интернет-телефонии лжесотрудники СК России информируют заявителей о необходимости перевести денежные средства якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате», – рассказала официальный представитель СК.

«Сотрудники СК России ни при каких обстоятельствах не просят граждан перевести денежные средства! Если вы столкнулись с подобной ситуацией, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы!» – подчеркнула Петренко.

В ведомстве также уточнили, что официальными площадками Следственного комитета России в сети Интернет являются:

сайт (https://sledcom.ru/) (с перечнем региональных подразделений)

сообщество в ВКонтакте (https://vk.com/sledcomru) (с перечнем региональных подразделений)

канал на RUTUBE (https://rutube.ru/channel/23347074/)

канал Следком в Telegram (https://t.me/sledcom_press)

канал в Дзен (https://dzen.ru/sledcom_rf)

«Только на этих страницах вы можете получить достоверную и актуальную информацию о деятельности Следственного комитета Российской Федерации, а также выбрать удобный способ связи с ведомством. Будьте бдительны и доверяйте только официальным источникам информации!» – отметила официальный представитель ведомства.

Москва, Елена Володина

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