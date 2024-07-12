На пути к ракетному еврокризису: фронтовая Румыния, вооружение Германии и другие последствия саммита НАТО

Европа движется к ракетному кризису на фоне будущего размещения в Германии американских вооружений средней дальности и ответных шагов России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович на «круглом столе» в Москве по итогам саммита НАТО. По его оценке, США пытаются распространить практику стратегического сдерживания на весь альянс, а Румыния в перспективе станет фронтовым государством блока.

«Ничуть не будет снижена важность базы в Рамштайне, просто это (база в Румынии) будет дополнительное усиление НАТОвского потенциала, в том числе, с точки зрения каких-то интегрированных операций. И, конечно, Черное море становится для них всё более важной зоной. Очень любопытно, что одновременно с двухсторонним заявлением про ракеты средней дальности в Германии подчеркнута операционная готовность второго района противоракетной обороны в Польше… Аналогичный объект, как известно, есть и в Румынии. То есть, в принципе Румыния становится достаточно серьезным фронтовым государством в НАТОвском военном планировании», – пояснил Стефанович.

Эксперт также обратил внимание на усиление Финляндии в оборонном потенциале НАТО, что может стать дополнительным фактором движения Европы к ракетному кризису. «Мы сейчас наблюдаем на Севере яркий пример дилеммы безопасности, когда и Россия реагирует на усиление НАТО, и НАТО реагирует на усиление России. Когда этот цикл завершится, неизвестно. Но пока мы находимся на этапе активного наращивания потенциалов. Причем – каждый обосновывает это наращивание действиями противника. То есть, мы пока точно не знаем, что именно будет во вновь созданном российском Ленинградском военном округе, но, вероятно, там будет много разных вещей, которые будут нервировать Финляндию, Швецию, страны Прибалтики, Польшу. Наверняка в качестве реагирования на появление ракет средней дальности в Германии, также что-то появится наше и там», – полагает он.

«В тот же день, когда появилось американо-германское заявление, немецкий министр обороны [Борис] Писториус прямо сказал, что это воспринимается не как решение всех проблем, а как призыв к Европе обзавестись собственными ракетами соответствующего класса. И, собственно, с полей НАТОвского саммита появилось сообщение о четырехстороннем партнерстве Германии, Франции, Италии и Польши по созданию европейских крылатых ракет наземного базирования. Не сказать, чтобы это была большая новость, разговоры про это велись достаточно долго, правда, ожидался несколько более широкий состав участников, но в общем к евроракетному кризису мы идем на всех парах», – констатировал эксперт.

При этом Стефанович назвал интересным моментом большое число заключенных на саммите соглашений участников не всего блока, а ограниченных групп государств. «Ещё один любопытный момент. Канада те самые 2% планирует тратить на оборону только в 32 году. И в целом, что касается трат на оборонную промышленность. Отметил бы отдельно обязательство в сфере ОПК, которые страны НАТО подписали. Вроде бы все слова правильные там говорят, но, кроме слов, там мало что есть. Тем более никаких именно обязательств там незаметно… То, что это происходит в июле 2024 года, при том, что истерически, по-другому не сказать, разговоры о том, что надо срочно переводить экономику западных стран на военные рельсы, звучат уже больше двух лет. До сих пор материализация этого перевода на военные рельсы движется достаточно скромно. Есть исключения – какие-то новые заводы в Финляндии, в Норвегии, а в широком смысле в европейских странах происходит очень мало чего. Думаю, что все-таки сохраняется значительная надежда, что без этого можно будет как-то обойтись. Потому что все-таки мы сейчас живем в мире, который очень отличается от пика «холодной войны». Это касается и США, и европейских стран. И по взмаху волшебной палочки развернуть производство ни у кого не получится – другие технологии, промышленность, другая демография», – уточнил он.

«В декларации, с одной стороны, очень много всего про Россию, а вот вещи как терроризм, как какие-то гибридные угрозы, экологические проблемы, они то там, то там всплывают, как будто их в последний момент вспомнили – как же про это не сказать, это ж тоже очень важно. И при этом, там есть очень интересный пункт про стратегическое сдерживание. Правда, там говорится просто про НАТОвское сдерживание и оборону и перечисляются те вещи, которые они будут «смешивать, но не взбалтывать» – ядерный потенциал, неядерный, противоракетная оборона, а также потенциалы в космической и в киберсфере. Это всё, в одной стороны, звучит банально. С другой стороны, мы здесь видим распространение американских практик интегрированного сдерживания уже на весь альянс. И тут, конечно, нельзя не отметить, что это очень похоже на то, что отечественные военные писали про стратегическое сдерживание последние лет 20», – заключил Стефанович.

Москва, Мария Соколова

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