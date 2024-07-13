российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 13 июля 2024, 12:25 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Крупное мошенничество: суд в Москве отправил под арест бизнес-коуча Закхайм и её сообщников

Хорошевский суд Москвы отправил под арест бизнес-коуча гражданку Израиля и подданную Нидерландов Наталью Закхайм, а также ее сообщников – Андрея Краснова и Любовь Струлеву – по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным прокуратуры Москвы, Закхайм в 2021 году создала и возглавила организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на хищение мошенническим путем денежных средств граждан под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию. К участию в организованной группе она привлекла своих мужа и сына, а также Струлеву.

«Сообщники на основании общедоступной информации «разработали» курс по инвестициям, записали видео уроки с целью продажи их гражданам, создавали у них ложное впечатление о возможности осуществления деятельности по инвестированию, в том числе на зарубежном рынке недвижимости. Стоимость такого бизнес-курса доходила до миллиона рублей», – уточнили в надзорном ведомстве.

По версии прокуратуры, фигуранты, взятые на себя обязательства по обучению и инвестированию сообщники, не исполняли, а деньги потерпевшим не вернули и распорядились ими по своему усмотрению.

Ущерб, причиненный троим потерпевшим, превышает 2,5 млн рублей.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве вынесен приговор 15-летнем подростку за особо жестокое убийство / В Москве задержаны мигранты из Узбекистана за изнасилование девушки / Следственный комитет организовал проверку после жалобы москвичей на мигрантов / Массовая драка мигрантов в Москве: один из участников конфликта открыл стрельбу / ЧП в Москве: в пассажирском автобусе взорвался газовый баллон, два человека получили ранения / В подъезде жилого дома в Москве нашли брошенного младенца / Похищение гражданина Италии в Москве: фигурантам предъявлено обвинение / Нападение мигрантов на многодетного отца в Москве: глава СКР повторно потребовал возбудить уголовное дело

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, ЧП в Москве,