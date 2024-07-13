Крупное мошенничество: суд в Москве отправил под арест бизнес-коуча Закхайм и её сообщников

Хорошевский суд Москвы отправил под арест бизнес-коуча гражданку Израиля и подданную Нидерландов Наталью Закхайм, а также ее сообщников – Андрея Краснова и Любовь Струлеву – по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным прокуратуры Москвы, Закхайм в 2021 году создала и возглавила организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на хищение мошенническим путем денежных средств граждан под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию. К участию в организованной группе она привлекла своих мужа и сына, а также Струлеву.

«Сообщники на основании общедоступной информации «разработали» курс по инвестициям, записали видео уроки с целью продажи их гражданам, создавали у них ложное впечатление о возможности осуществления деятельности по инвестированию, в том числе на зарубежном рынке недвижимости. Стоимость такого бизнес-курса доходила до миллиона рублей», – уточнили в надзорном ведомстве.

По версии прокуратуры, фигуранты, взятые на себя обязательства по обучению и инвестированию сообщники, не исполняли, а деньги потерпевшим не вернули и распорядились ими по своему усмотрению.

Ущерб, причиненный троим потерпевшим, превышает 2,5 млн рублей.

Москва, Елена Володина

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