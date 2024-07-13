Путин подписал закон о дополнительной господдержке семей с детьми

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает предоставление дополнительных мер государственной поддержки семьям в виде ежегодной денежной выплаты гражданам, имеющим двух и более детей в возрасте до 18 лет, а также до 23 лет в случае обучения по очной форме.

Как говорится в документе, который опубликован на сайте Кремля, право на получение выплаты приобретет каждый из работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) при условии, что он является налоговым резидентом РФ, с его доходов уплачен налог на доходы физических лиц и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в том субъекте РФ, где проживает заявитель.

Подчеркивается, что дети и родители должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории России. Кроме того, гражданин, претендующий на получение выплаты, не должен иметь задолженность по уплате алиментов.

Федеральным законом определяются порядок расчета размера выплаты, порядок исчисления среднедушевого дохода семьи для назначения выплаты и процедура обращения за ней.

Порядок и условия осуществления выплаты, в том числе перечень видов доходов и перечень движимого и недвижимого имущества, которые учитываются при определении права на получение выплаты, перечень документов и сведений, необходимых для ее назначения, будут установлены правительством РФ.

Функции по назначению и осуществлению выплаты возлагаются на территориальные органы Фонда социального и пенсионного страхования.

Закон вступит в силу 1 января 2026 года.

Москва, Елена Володина

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