В Московской области муниципальный депутат попался на взятках

В Подмосковье возбуждено уголовное дело против депутата совета депутатов муниципального образования г.о. Люберцы, который по совместительству является директором МУ «Парк культуры и отдыха». Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, расследование ведется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (1 эпизод) и пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (2 эпизода).

По данным ведомства, с 2021 года подозреваемый получал взятки от предпринимателей в размере от 14 до 100 тысяч рублей за размещение нестационарных торговых объектов в парке городского округа Люберцы.

По двум из эпизодов депутат совершил преступления совместно с заведующей сектором МУ «Парк культуры и отдыха», которая также подозревается в получении взяток.

В настоящее время устанавливаются иные аналогичные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

Предполагается, что сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СМИ, директором парка в Люберцах является Алексей Орлов, который также является депутатом от партии «Единая Россия».

Москва, Елена Володина

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