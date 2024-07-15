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Понедельник, 15 июля 2024, 16:40 мск

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Радикально: глава Рособрнадзора выступил с инициативой не брать в школу детей мигрантов без знания русского языка

Дети мигрантов должны обладать необходимым уровнем знания русского языка при поступлении на обучение в российские школы. Об этом заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев в интервью РБК. По его словам, необходимо также вернуть устный экзамен по языку для приезжающих в РФ на работу иностранцев, причем – с видеофиксацией.

«Я радикален. Если ты приезжаешь сюда с семьей и собираешься стать гражданином или временно жить, если ты хочешь, чтобы твои дети получали в этой стране образование, то они должны обладать определенным уровнем знания языка. Я думаю, что редко семья за неделю решает собрать чемоданы переехать в другую страну. Тем более, если брать Среднюю Азию, очень много выделено средств на строительство и функционирование русских школ и центров русского языка. Поэтому дети из семей, переехавших на постоянное место жительство в Россию, прежде чем придут в школу, должны выучить язык», – подчеркнул Музаев.

При этом глава Рособрнадзора поддерживает возвращение изъятой из экзамена по русскому языку в 2021 году проверки языковых разговорных навыков для мигрантов. «Если ты едешь в какую-то страну, даже на короткий промежуток времени, у тебя должен быть какой-то словарный запас для выражения своих мыслей и понимания собеседника», – констатировал он.

«Здесь есть важный момент с точки зрения видеофиксации. Например, если в суде или других разбирательствах иностранец утверждает, что не знает языка, но при этом сдавал экзамен с видеофиксацией, эти материалы можно будет использовать, чтобы понять реальный уровень его знаний», – заключил Музаев.

Напомним, по данным Минобрнауки, количество мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, с января по май 2024 года выросло с 3 до 30%.

Как сообщало Минпросвещения, около 12% детей мигрантов в российских школах и детсадах плохо или вовсе не владеют русским языком.

Москва, Мария Соколова

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