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Понедельник, 15 июля 2024, 18:20 мск

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Генерала Попова во второй попытки отпустили под домашний арест

Военный суд со второй попытки удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову и отпустил его под домашний арест. Заседание проходило в закрытом режиме.

«Ходатайство следствия удовлетворить, меру пресечения установить до 11 октября», – передает ТАСС слова представителя суда.

Уточняется, что Попова переведут под домашний арест, не доставляя в СИЗО.

Ранее сообщалось, что командующий 58-1 армией был арестован 17 мая по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей, которые были закуплены для предоставления гуманитарной помощи Запорожской области. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Москва, Мария Соколова

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