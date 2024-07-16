Пора делать выводы: член СЧП прокомментировал перестрелку в Люберцах

Российское государство само дает возможность вооружаться радикалам и этническим бандам. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ), глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, комментируя вчерашнюю перестрелку в подмосковных Люберцах.

«СПЧ ещё полтора года назад направил предложение (я лично его готовил) о введении временнОго ценза/ограничения в 5-10 лет на запрет на приобретение гражданского оружия для лиц с приобретенным гражданством РФ. Затем эту инициативу даже поддержали в ГД. Однако эта здравая инициатива, как это часто бывает, была отклонена. Не удивлюсь, если из чисто коммерческих интересов, поскольку эта категория «новых граждан-радикалов» – самые «активные покупатели» на оружейном рынке», – отметил Кабанов в своем телеграм-канале.

«Да, в российском законодательстве уже есть механизмы, которые позволяют без объяснения причин отказать лицу в получении лицензии на приобретение оружия. Но судя по ставшим уже постоянными перестрелкам на улицах наших городов, этот механизм явно не работает. Отсюда возникает резонный вопрос: «Может, всё-таки пора уже начать разоружать лиц со звериной психологией? А для начала перестать их вооружать? Или опять чего-то ждём?» – подчеркнул член СПЧ.

Накануне в деревне Марусино в районе подмосковных Люберец четверых человек расстреляли из травматического пистолета во время массовой драки. По данным Mash, ЧП произошло на парковке торгового центра. В кулачных боях участвовало 40 мужчин. Одна сторона – местные, другая – предварительно, приезжие. Причина конфликта – замечание за хамское общение с продавщицей. Толпа отправилась выяснять отношения на парковку, там к бородачам приехала на «Ниве» «группа поддержки», которая начала стрелять из пистолета.

Как отмечается, одному выстрелили в лицо в упор. Огнестрельные ранения ещё у троих. Все обратились к медикам. Стрелки и компания скрылись до прибытия полиции. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Хулиганство с применением оружия».

Москва, Елена Володина

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