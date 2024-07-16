Следствие выявило новые эпизоды получения взяток депутатом из подмосковных Люберец

Следственный комитет выявил новые эпизоды коррупционной деятельности депутата совета депутатов подмосковных Люберец, который по совместительству является директором МУ «Парк культуры и отдыха». Как сообщила пресс-служба регионального главка ведомства, возбуждены новые уголовные дела по (ч. 3 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Ранее сообщалось, что с 2021 года подозреваемый получал взятки от предпринимателей в размере от 14 до 100 тысяч рублей за размещение нестационарных торговых объектов в парке городского округа Люберцы. По двум из эпизодов депутат совершил преступления совместно с заведующей сектором МУ «Парк культуры и отдыха», которая также подозревается в получении взяток.

Также установлено, что с ноября 2020 по июль 2024 года подозреваемый, являясь директором МУ «Парк культуры и отдыха», действуя во исполнении своего преступного умысла, ежемесячно издавал приказы о премировании подчиненного. После этого работник передавал ему часть из выплаченных премиальных денежных средств в качестве взятки за общее покровительство по службе.

В настоящее время работа по уголовным делам продолжается, устанавливаются иные аналогичные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В СКР не уточняют имя подозреваемого. Тем не менее, известно, что до последнего времени МУ «Парк культуры и отдыха» возглавлял депутат от «Единой России» Алексей Орлов.

Москва, Елена Володина

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