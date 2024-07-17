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Среда, 17 июля 2024, 11:55 мск

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Массовое отравление в Москве: следствие ходатайствует об аресте владельца точки быстрого питания

Следственный комитет ходатайствует об аресте владельца точки быстрого питания в Москве, в которой покупали еду отравившиеся люди. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, фигурант задержан, но в ходе допроса не признал свою вину.

Как сообщалось ранее, 15 июля не менее 17 человек доставлены в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления из хостела на Дмитровском шоссе. По данным Роспотребнадзора, пострадавшие предположительно употребили в пищу шаурму. Предварительный диагноз – сальмонеллез.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В столичном СК уточнили, что сотрудники точки быстрого питания осуществляли трудовую деятельность незаконно, без составления трудового договора.

Москва, Елена Володина

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Метки / ЧП в Москве

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