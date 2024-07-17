Браконьерская икра: в Совете Федерации высказались за ограничение перевозки для жителей ещё двух регионов

Чукотка и Хабаровский край могут присоединиться к эксперименту по ограничению авиаперевозок красной икры частными лицами. Соответствующий законопроект разработан в комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента сенатор Борис Невзоров обратил внимание на результат, который был достигнут с ноября 2022 года в Камчатском крае после введения эксперимента по ограничению объема перевозки икры непромышленного изготовления до 10 кг на одного пассажира на один рейс.

«На сегодняшний день он показал свою высокую эффективность и позволил сократить объем незаконной перевозки браконьерской икры. Ранее, только по официальным данным, перевозилось в личном багаже более 800 тонн икры в год, по итогам эксперимента – около 290 тонн», – уточнил он.

По словам сенатора, Чукотка обратилась в комитет с просьбой присоединиться к эксперименту и уже разработан законопроект по ее присоединению к эксперименту и увеличению его сроков до 2027 года. При этом Невзоров подчеркнул, что и в других регионах Дальнего Востока, например, в Хабаровском крае есть заинтересованность в распространении такого порядка на их территории.

В ответ спикер палаты Валентина Матвиенко дала профильному комитету поручение подготовить документы по расширению ограничений в регионах. «Если эксперимент показал хорошие результаты, то, безусловно, его надо продолжать. И все желающие регионы присоединиться… Давайте продвигать активно, чтобы и другие регионы могли быть участниками этого эксперимента», – заключила Матвиенко.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube