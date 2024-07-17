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Совет Федерации утвердил закон о социальных счетах и вкладах

Сегодня Совет Федерации утвердил закон о создании особых банковских продуктов – социального счета и социального вклада, условия которых будут предусматривать гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке Банка России.

Как пояснял ранее один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев, «социальный банковский счет позволит гражданам осуществлять любые операции в пределах 20 тысяч рублей, будь то оплата коммунальных или других услуг, а также иные переводы денежных средств, без оплаты банковской комиссии». По его словам, на социальный банковский вклад, сумма на котором не превышает 50 тысяч рублей, банк будет обязан начислять максимальный процент, который сегодня предлагается для премиальных клиентов.

«Тем самым мы устраняем несправедливость, когда банки платят высокие процентные ставки по большим депозитам и низкие – по маленьким. Это принципиально важно: относительно скромные сбережения социально незащищенных граждан нуждаются в первую очередь в защите от инфляции», – уточнил Бахарев.

Москва, Елена Володина

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Метки / Совет Федерации

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