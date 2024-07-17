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«В чем дело?..» Матвиенко отчитала не выполняющих её поручение сенаторов

Архив. Фото пресс-службы Совета Федерации

Сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала выговор 44-м сенаторам от 22-х регионов за невыполнение её поручений. С 2018 года от этих субъектов РФ не поступило ни одной заявки на регистрацию региональных брендов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе заседания верхней палаты парламента сенатор Лилия Гумерова обратила внимание, что за 6 лет зарегистрировано 349 местных брендов, есть даже «мелитопольская черешня» из Запорожской области – первый бренд из возвращенных регионов РФ. При этом она подчеркнула, что в 22 субъектах РФ за это время не было зарегистрировано ни одного местного промысла или производства.

В ответ Матвиенко отчитала сенаторов за невыполнение поручений. «22 субъекта умножить на два сенатора – 44 сенатора. А можно задать вам вопрос: а в чем дело? Мы коллегиально принимаем решения, дается вам поручение, тема важнейшая для субъектов. Скажите, почему остальные сенаторы и регионы отработали? Дайте мне список, пожалуйста, этих 22 регионов», – возмутилась спикер.

«Коллеги, если мы команда, если мы занимаемся одним делом, мы взялись, мы такое движение придали мощное, а 22 субъекта, 44 сенатора не считают это важным делом. Ну тогда скажите: почему? Объясните, почему вы не выполняете решение палаты? Давайте как-то по-ответственней! Хорошо? Не перегружены работой, не все перегружены работой, так скажем. И на региональную неделю даются задания, не все их отрабатывают», – заключила Матвиенко.

Напомним, в конце 2017 года Матвиенко обратила внимание на важность продвижения местных промыслов и производств для экономического развития регионов и повышения патриотизма живущих там россиян. Чуть позже спикер СФ дала поручение сенаторам заняться выявлением и регистрацией региональных брендов, что было закреплено решением всей верхней палаты парламента.

Москва, Мария Соколова

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Метки / Совет Федерации

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