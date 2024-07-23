Власти Москвы ввели новую выплату для участников СВО

Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год – это общая сумма всех полагающихся контрактнику выплат с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства столицы.

Как отмечается, правительство Москвы приняло решение об установлении лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Минобороны России, единовременной дополнительной выплаты – новой меры социальной поддержки от Москвы в размере 1,9 млн рублей. Выплату смогут получить военнослужащие, отобранные городским пунктом отбора на военную службу по контракту начиная с 23 июля 2024 года. Соответствующий указ подписал сегодня мэр Сергей Собянин.

При этом в мэрии уточнили, что сохраняются все ранее установленные городом меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, включая ежемесячную выплату из московского бюджета военнослужащим из столицы в размере 50 тысяч рублей.

Таким образом, общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки) составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы.

Семьям участников СВО, которые были призваны военным комиссариатом города Москвы в рамках частичной мобилизации, а также отобраны пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы, предоставляются (кроме новой единовременной выплаты в размере 1,9 миллиона рублей) и другие меры поддержки.

Москва, Елена Володина

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