ЧП в московском районе Отрадное: газовый баллончик взорвался внутри мужчины

В московском районе Отрадное в мужчине взорвался газовый баллончик. По данным источников в правоохранительных органах, ЧП произошло в жилом доме на улице Санникова.

«В квартире жилого дома 3, корпус 2 по улице Санникова произошла разгерметизация газового баллончика внутри мужчины, он получил травмы», – сказал собеседник ТАСС.

Как уточнили в медицинских службах, по предварительной информации, баллончик находился у мужчины в заднем проходе.

Москва, Елена Володина

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