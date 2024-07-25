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Четверг, 25 июля 2024, 14:10 мск

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Вырвал ребенка из рук женщины: в Москве возбуждено уголовное дело о похищении младенца

В Москве мужчина пытался похитить младенца у гулявшей с ребенком женщины. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ЧП произошло накануне в Ферганском проезде.

По данным ведомства, фигурант напал на ранее незнакомую женщину и её ребенка 2024 года рождения. Применяя насилие, он выхватил у нее из рук младенца и попытался скрыться бегством, однако был преследован очевидцем произошедшего. В результате подозреваемый бросил девочку на землю, причинив ей множественные телесные повреждения.

Уголовное дело возбуждено по пп. «в» «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Москва, Елена Володина

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Метки / ЧП в Москве

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