Дело почти на миллиард: в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Елены Блиновской

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении популярного блогера Елены Блиновской. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По данным следствия, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 млн рублей, то есть в особо крупном размере. Затем они совершили легализацию части из указанных денежных средств в размере 716 млн рублей.

Кроме того, согласно материалам уголовного дела, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций в целях совершения легализации денежных средств.

Столичными следователями СКР проведён комплекс следственных действий, допрошено свыше 200 свидетелей, проведено более 20 обысков, где изъят значительный объем документации, получено заключение судебной экономической экспертизы.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд.

В отношении Алексея Блиновского уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с тем, что ранее он был объявлен в федеральный розыск.

Москва, Елена Володина

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