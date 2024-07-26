Выстрелил в голову: в Москве водитель такси пытался убить пассажира

В Москве задержан водитель такси по обвинению в покушении на убийство пассажира. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, подозреваемый четыре раза выстрелил в голову пострадавшего.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне. Водитель такси, двигаясь по Международному шоссе, вступил в конфликт с пассажиром. «В ходе конфликта автомобиль врезался в металлическое ограждение, после чего водитель не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета в область головы пассажира. Потерпевший госпитализирован в реанимационное отделение одной из столичных больниц», – уточнили в столичном СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Фигуранту предъявлено обвинение, изъяты и осмотрены записи с камер видеонаблюдения. По месту проживания обвиняемого произведен обыск, где обнаружены и изъяты автомат Калашникова, магазины и патроны к нему.

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Головинским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

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