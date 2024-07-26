российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 июля 2024, 11:51 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Выстрелил в голову: в Москве водитель такси пытался убить пассажира

В Москве задержан водитель такси по обвинению в покушении на убийство пассажира. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, подозреваемый четыре раза выстрелил в голову пострадавшего.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне. Водитель такси, двигаясь по Международному шоссе, вступил в конфликт с пассажиром. «В ходе конфликта автомобиль врезался в металлическое ограждение, после чего водитель не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета в область головы пассажира. Потерпевший госпитализирован в реанимационное отделение одной из столичных больниц», – уточнили в столичном СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Фигуранту предъявлено обвинение, изъяты и осмотрены записи с камер видеонаблюдения. По месту проживания обвиняемого произведен обыск, где обнаружены и изъяты автомат Калашникова, магазины и патроны к нему.

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Головинским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Дело почти на миллиард: в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Елены Блиновской / Вырвал ребенка из рук женщины: в Москве возбуждено уголовное дело о похищении младенца / ЧП в московском районе Отрадное: газовый баллончик взорвался внутри мужчины / И снова крупное мошенничество: в Москве задержан директор Института биохимической технологии и нанотехнологии / У дагестанского блогера, растоптавшего православный крест, нашли детское порно / Арестован бывший начальник департамента культуры Москвы / Взятки и мошенничество на 100 млн: задержан экс-глава департамента культуры Москвы Кибовский / В Москве задержали блогера, растоптавшего православный крест

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Москве,