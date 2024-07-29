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Понедельник, 29 июля 2024, 13:26 мск

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В Москве арестованы врачи ООО «Скороздрав», обещавшие пациентам вывод из запоя

В Москве арестованы пятеро врачей, которые обещали вывести пациентов из запоя, но не выполнили свою работу. Медики обвиняются в мошенничестве.

«По ходатайству органов предварительного следствия заключены под стражу сотрудники ООО «Скороздрав», каждому из которых предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)...» – передает РИА «Новости» со ссылкой на решение Кузьминского суда Москвы.

Как уточняется, медики пробудут под стражей, как минимум, до 31 августа 2024 года.

По версии следствия, сотрудники получали от граждан денежные средства на выполнение медицинских услуг, связанных со снятием алкогольной и наркотической интоксикации, однако фактически таких действий не производили.

Москва, Елена Володина

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