Единственное ипотечное жильё россиян обещают защитить при личном банкротстве – СовФед одобрил закон

Сегодня верхняя палата российского парламента одобрила закон, согласно которому при банкротстве гражданина, в том числе военнослужащего, взятое в ипотеку единственное жилье не будет изыматься в пользу кредиторов. Документ предполагает возможность утверждения судом отдельного мирового соглашения или плана реструктуризации долгов, что позволит не продавать такое жилье на торгах при сохранении ипотеки.

Изменения внесены в закон «О несостоятельности (банкротстве)». Со дня утверждения мирового соглашения арбитражным судом наступают в том числе следующие последствия: на жилое помещение и земельный участок, на котором оно расположено, не обращается взыскание в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве; требования кредитора, обеспеченные ипотекой, и ипотека не прекращаются; требования кредитора, обеспеченные ипотекой, исключаются из реестра требований кредиторов и не подлежат удовлетворению в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Если на момент заключения отдельного мирового соглашения должником допущена просрочка исполнения требований, обеспеченных ипотекой жилого помещения, отдельное мировое соглашение должно содержать условия о порядке и сроках устранения такого нарушения. Если имущества гражданина, за исключением жилого помещения (доли в праве общей собственности на жилое помещение) и земельного участка, на котором оно расположено, недостаточно для погашения требований кредиторов первой и второй очереди, отдельное мировое соглашение может быть утверждено арбитражным судом только при условии внесения на специальный банковский счет гражданина денежных средств для погашения таких требований, но не более 10% стоимости жилого помещения, определенной на основании отчета оценщика.

При этом утверждение отдельного мирового соглашения арбитражным судом не является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве гражданина.

Предполагается, что после подписи главы государства закон вступит в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования.

Москва, Елена Володина

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