В Москве ужесточен контроль за минимальной площадью строящихся квартир

Власти Москвы намерены добиваться от застройщиков выполнения новых правил по минимальной площади квартир в новостройках, которые вступили в силу 1 августа. Как подчеркнул вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, эти требования на территории столицы обязательны к исполнению.

Для студий и «однушек» минимальная площадь теперь составляет 28 кв м, а для двухкомнатных квартир – 44 «квадрата». По словам Ефимова, решение столичных властей соответствует требованиям, установленным федеральным правительством по всей России – однако предписания эти добровольные, тогда как в Москве их сделали обязательными. «Такой шаг позволит обеспечить население необходимыми объектами социальной и транспортной инфраструктуры и повысить комфортность городской среды», – пояснил вице-мэр, слова которого цитирует РБК.

Отмечается, что минимальные требования относятся к «чистой» площади квартир – без балконов, лоджий, приквартирных тамбуров и так далее. Новые нормативы важны для градостроителей, поскольку позволяют точно рассчитать нагрузку на социальную и транспортную инфраструктуру района. Потому что места в школах, поликлиниках и так далее определяется по примерному количеству новых жильцов. Если девелопер увеличивает число квартир, сокращая их площадь, количество жильцов также возрастает. Со своей стороны, глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков заверил, что его ведомство будет следить за соблюдением новых правил.

Москва, Елена Володина

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