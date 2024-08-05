В Москве вынесен новый приговор по делу об убийстве Япончика

Московский городской суд заочно приговорил к 19 годам колонии Астамура Бутбу – исполнителя убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного в преступных кругах как Япончик.

«Приговором Московского городского суда Бутба Астамур Славикович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21.07.2004 г. Nº 73-ФЗ); ч. 3 ст. 222 УК РФ (в редакции Федерального закона от 25.06.1998 г. Nº 92-Ф3). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Срок наказания исчисляется с момента его фактического задержания после вступления приговора в законную силу.

Ранее Московский городской суд приговорил к 16 годам лишения свободы Нугзара Папаву – одного из соучастников убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова. По данным прокуратуры, Папава был нанят заказчиками убийства Япончика наряду с другими участниками группы, которая занималась его устранением. В его функции входила слежка за криминальным авторитетом, именно он выяснил, что Иваньков часто бывает в ресторане «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. Папава подал сигнал снайперу Бутбе, стрелявшему в Япончика при выходе из ресторана, и помог ему скрыться с места преступления.

Как уточняет ТАСС, приговоры были оглашены еще двум соучастникам преступления Муртазе Шадании и Джамбулу Джанашии. Они были приговорены к 16 и 15 годам колонии строгого режима соответственно.

Москва, Елена Володина

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