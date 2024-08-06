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Вторник, 6 августа 2024, 12:59 мск

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В жилом доме в Москве произошел взрыв

На западе Москвы в квартире жилого дома произошел взрыв, в результате которого один человек получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Как сообщается, ЧП произошло в доме на улице Артамонова – в квартире на втором этаже. Пожара после взрыва не последовало.

На месте работают экстренные службы, устанавливается причина ЧП.

Добавлено. Обновлено. По предварительным данным, в результате взрыва погиб мужчина.

Москва, Елена Володина

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Метки / ЧП в Москве

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