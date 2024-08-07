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Среда, 7 августа 2024, 17:38 мск

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В Москве задержана уборщица-мигрантка за кражу на 6 млн рублей

В Москве по подозрению в краже из квартиры на сумму около 6 млн рублей задержана уроженка одного из государств Центральной Азии, которая работала уборщицей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

«Злоумышленница, нанятая 24-летним мужчиной для уборки квартиры на улице Лобачевского, воспользовалась тем, что хозяева находятся в соседней комнате, и тайно похитила из незапертого сейфа деньги в иностранной валюте и ювелирные изделия. Закончив уборку и получив оплату, она покинула помещение и скрылась. Когда мужчина обнаружил пропажу, то сразу обратился в полицию. Материальный ущерб составил около шести миллионов рублей», – уточнили в полиции.

В кратчайшие сроки подозреваемая была задержана. Ею оказалась 37-летняя уроженка одной из стран Центральной Азии. Все похищенные денежные средства и ювелирные украшения изъяты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

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