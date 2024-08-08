Путин разрешил легализовать криптовалюту в России

Глава российского государства Владимир Путин подписал законы, которые легализуют в России деятельность по добыче криптовалют, а также разрешают обращение в России иностранных цифровых финансовых активов.

Первый документ определяет новые понятия: майнинг цифровой валюты, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры, адрес-идентификатор и лицо, организующее деятельность майнинг пула. Сам майнинг признается составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты.

Право осуществлять майнинг получат только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. Физлица, которые не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, получат право на майнинг цифровой валюты без включения в реестр. Требования к физлицам и юрлицам в этой сфере установит правительство РФ.

Также президент РФ подписал закон, который разрешает обращение в России иностранных цифровых финансовых активов (ЦФА). Согласно этому документу, иностранные цифровые права допускаются к обращению на площадках российских операторов по выпуску ЦФА, но только при условии их квалификации российским оператором в качестве цифровых финансовых активов.

При этом Банку России предоставляется право установить особенности учета и (или) обращения таких иностранных цифровых прав, в том числе определять требования к лицам, которые вправе их приобретать. Причем, иностранные ЦФА не смогут приобретать физлица – граждане РФ, если иное не предусмотрено нормативным актом ЦБ

Предполагается, что законы вступят в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.

Москва, Анастасия Смирнова

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