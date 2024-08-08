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Четверг, 8 августа 2024, 19:35 мск

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Путин распорядился о выплатах эвакуированным жителям Курской области

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин распорядился о единовременной выплате по 10 тысяч рублей жителям Курской области, которые оказались в сложной ситуации в связи с атакой украинских войск. Об этом глава государства сказал на время онлайн общения с врио губернатором Алексеем Смирновым.

«С Председателем Правительства мы разговаривали совсем недавно. Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены», – сказал Путин.

Кроме этого, по словам главы государства, «надо будет оценить и другой ущерб». «Пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе по линии МЧС, эту работу надо будет провести. Имеется в виду утрата имущества, жилья, уже в полном масштабе надо будет все это сделать. И, как в таких случаях я всегда говорю, нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи», – подчеркнул президент РФ.

Москва, Елена Володина

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