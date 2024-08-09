В Москве на Черкизовском мясокомбинате зафиксирована вспышка кишечной инфекции – госпитализированы 31 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

«Все пострадавшие употребляли в пищу обеденные блюда в закрытой столовой для сотрудников организатора питания ООО «СС Ресторанс энд кафе», – уточнили санитарные врачи.

В настоящее время в ООО «СС Ресторанс энд кафе» отобраны суточные пробы, пробы готовых пищевых продуктов, сырья, воды, а также смывы с поверхностей окружающей среды, рук и одежды персонала. Проведено обследование всех сотрудников на носительство возбудителей острых кишечных инфекций.

«В ходе эпидемиологического расследования было изъято 793 кг пищевой продукции: на заготовках (полуфабрикатах) и на готовых блюдах не указан срок годности (хранения), на части заготовок отсутствовала дата, час изготовления, что не позволило установить срок годности; на хранении обнаружены заготовки с уже истекшим сроком годности, а также пищевые продукты без маркировки», – отметили в Роспотребнадзоре.

За выявленные нарушения санитарного законодательства РФ в отношении ООО «СС Ресторанс энд кафе» составлен протокол о временном запрете деятельности. Предприятие опечатано. Готовятся материалы для передачи в Преображенский районный суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности.

Москва, Екатерина Попова

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