Главе узбекского землячества вынесен приговор по делу об оскорблении участников СВО

В Москве вынесен приговор президенту межрегионального узбекского землячества Усману Баратову*, который ранее был внесен в реестр террористов и экстремистов. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Приговором суда Баратову* назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщал «Новый День», председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников СВО. Поводом послужил пост Баратова* в соцсетях, где он назвал «петухами» участников спецоперации и заявил, что задевает термин «русский». Военкоры сочли это оскорблением в адрес бойцов СВО и обратились к главе СКР с призывом отреагировать на публикацию.

*внесен в реестр экстремистов и террористов

Москва, Анастасия Смирнова

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