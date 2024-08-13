«Мы всегда выступали за мирное урегулирование»: Путин принял президента Палестины

Глава российского государства Владимир Путин принял в резиденции в Ново-Огарево президента Палестины Махмуда Аббаса. В ходе переговоров лидер РФ отметил, что с большой тревогой наблюдает за событиями на Ближнем Востоке, и подчеркнул, что Москва всегда выступала за мирное урегулирование конфликта.

«Мы с большой болью и тревогой наблюдаем за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Со своей стороны делаем всё, чтобы поддержать палестинский народ. Вы знаете, мы около 700 тонн грузов направили различного характера, делаем всё, для того чтобы использовать любые возможности для поддержки палестинцев и палестинского народа. Прежде всего, конечно, переживаем за потери среди гражданского населения. По данным ООН, это уже 40 тысяч человек, и в основном, главным образом это женщины и дети», – отметил Путин.

При этом глава российского государства подчеркнул, что «мы всегда выступали за мирное урегулирование». «Мы полагаем, что для того, чтобы обеспечить длительный, надёжный, стабильный мир в регионе, нужно выполнить все решения Организации Объединённых Наций и прежде всего создать полноценное палестинское государство», – пояснил президент РФ.

Москва, Елена Володина

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