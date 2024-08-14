В Москве задержан гражданин США за нападение на полицейских

В Москве задержан гражданин США по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в ночное время 12 августа американец был доставлен столичный отдел полиции в связи совершением им хулиганских действий. Фигурант отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Как отмечается, с фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствие намерено ходатайствовать перед Мещанским районным судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнили источники «Интерфакса», гость из США сначала агрессивно вел себя в отеле Radisson Blu Olimpyiskiy. По предварительным данным, Тагер Джозеф, 1978 года рождения, нецензурно выражался как на русском, так и на английском языке. Персонал отеля пояснил, что Джозефу было отказано в заселении, так как у него не было миграционной карты, а также из-за неподобающего поведения.

Москва, Елена Володина

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