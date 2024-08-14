В Москве американец отправлен под арест за мелкое хулиганство

Мещанский районный суд Москвы признал гражданина США Татера Джозефа виновным в совершении правонарушения в виде мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, американец приговорен к административному аресту на срок 15 суток.

Ранее сообщалось, что гость из США агрессивно вел себя в отеле Radisson Blu Olimpyiskiy. По предварительным данным, американец нецензурно выражался как на русском, так и на английском языке. Персонал отеля пояснил, что Джозефу было отказано в заселении, так как у него не было миграционной карты, а также из-за неподобающего поведения.

После этого инцидента Джозеф был доставлен в полицию, где отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, а затем применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствие намерено ходатайствовать перед Мещанским районным судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Анастасия Смирнова

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