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Четверг, 15 августа 2024, 14:27 мск

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Крупный пожар в Люберцах: площадь возгорания достигла 2700 кв метров

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Сегодня утром в подмосковных Люберцах произошел крупный пожар на территории бывшего Ухтомского завода, где загорелись склады. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, площадь распространения огня достигла 2700 квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило в нежилом здании в городском округе Люберцы, улица 65 лет Победы, дом 1 в 08:35. В 10:38 – объявлен ранг пожара №3. К 12:40 спасателям удалось локализовать возгорание на площади 2700 кв.м.

К ликвидации последствий пожары было привлечено 24 единиц техники и 76 человек спасателей, в том числе два вертолета.

Москва, Елена Володина

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Метки / ЧП в Подмосковье

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