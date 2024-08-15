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Четверг, 15 августа 2024, 18:59 мск

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В Москве подожгли машину с сотрудниками Росгвардии: возбуждено уголовное дело

В Москве задержан мужчина за поджог служебного автомобиля Росгвардии, в котором находились сотрудники правоохранительных органов. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, против злоумышленника возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь представителей власти (ст. 317 УК РФ).

По данным ведомства, ЧП произошло накануне на улице Нагорной. Мужчина совершил поджог при помощи легковоспламеняющейся жидкости.

Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве оперативно задержали фигуранта. В результате происшествия пострадавших нет. Фигурант доставлен в следственный отдел, с ним проводятся необходимые следственные действия.

Москва, Елена Володина

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Метки / ЧП в Москве

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