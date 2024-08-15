В Москве задержан замначальника отдела СУ УВД на Московском метрополитене Федоров

Задержан заместитель начальника отдела следственного управления УВД на Московском метрополитене подполковник юстиции Андрей Федоров по подозрению в получении взятки в крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, отдел Федорова курировал расследование уголовных дел против личности в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и боеприпасов.

Санкция статьи, в рамках которой задержан Федоров, предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Москва, Елена Володина

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