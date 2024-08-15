Суд в Москве арестовал американца, напавшего на полицейского

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Джозефа Татера на 2 месяца – до 14 октября. Американец, который накануне был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство, обвиняется применении насилия в отношении представителя власти.

Как уточнили в пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, суд отказал обвиняемому и его адвокату в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения, несвязанной с заключением под стражу.

По данным следствия, ночью 12 августа гражданина США доставили в отдел полиции из-за хулиганства в гостинице, где он вел себя агрессивно. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов.

Москва, Елена Володина

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