российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 августа 2024, 21:02 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Суд в Москве арестовал американца, напавшего на полицейского

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Джозефа Татера на 2 месяца – до 14 октября. Американец, который накануне был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство, обвиняется применении насилия в отношении представителя власти.

Как уточнили в пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, суд отказал обвиняемому и его адвокату в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения, несвязанной с заключением под стражу.

По данным следствия, ночью 12 августа гражданина США доставили в отдел полиции из-за хулиганства в гостинице, где он вел себя агрессивно. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве задержан замначальника отдела СУ УВД на Московском метрополитене Федоров / В Москве подожгли машину с сотрудниками Росгвардии: возбуждено уголовное дело / В Москве американец отправлен под арест за мелкое хулиганство / В Москве задержан гражданин США за нападение на полицейских / Националист Поткин объявлен в международный розыск / В Москве начался судебный процесс над Блиновской / Лариса Долина подтвердила, что стала жертвой украинских мошенников / Главе узбекского землячества вынесен приговор по делу об оскорблении участников СВО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,