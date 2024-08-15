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Четверг, 15 августа 2024, 22:56 мск

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В Подмосковье задержан очередной насильник из Узбекистана

В подмосковном Красногорске задержан 28-летний гражданин Узбекистана, который напал на девушку в подъезде жилого дома. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, против мужчины возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ).

По данным следствия, инцидент произошел утром 11 августа. Обвиняемый, находясь возле метро, приметил мимо проходившую девушку, проследовал за потерпевшей весь путь до дома, а затем зашел за ней в подъезд жилого дома, где применил насилие и совершил иные насильственные действия сексуального характера.

В какой-то момент потерпевшей удалось вырваться и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

Москва, Елена Володина

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Метки / ЧП в Подмосковье

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