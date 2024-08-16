Следователи нашли граждан Узбекистана, избивших до смерти москвича в 2019 году

Следственный комитет сообщил о задержании второго фигуранта уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего на северо-западе Москвы в 2019 году. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, им оказался 35-летний гражданин Узбекистана, ему предъявлено обвинение.

Речь идет об инциденте, который произошел в марте 2019 года вблизи корпуса 2 дома №13 на улице Маршала Катукова. Злоумышленники в продолжение словесного конфликта поочерёдно нанесли потерпевшему удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. От полученных повреждений мужчина скончался в столичном медицинском учреждении. По данному факту было возбуждено уголовно дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По результатам проведенных дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также на основании свидетельских показаний в июле текущего года был задержан гражданин Узбекистана. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он признал вину в полном объеме.

В ходе слаженной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции также задержан второй фигурант уголовного дела. Им оказался 35-летний гражданин Узбекистана. В ходе допроса он дал признательные показания, которые подтвердил во время проведения проверки показаний на месте. По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление ещё одного соучастника преступления.

Москва, Елена Володина

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