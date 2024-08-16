российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 августа 2024, 14:26 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Следователи нашли граждан Узбекистана, избивших до смерти москвича в 2019 году

Следственный комитет сообщил о задержании второго фигуранта уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего на северо-западе Москвы в 2019 году. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, им оказался 35-летний гражданин Узбекистана, ему предъявлено обвинение.

Речь идет об инциденте, который произошел в марте 2019 года вблизи корпуса 2 дома №13 на улице Маршала Катукова. Злоумышленники в продолжение словесного конфликта поочерёдно нанесли потерпевшему удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. От полученных повреждений мужчина скончался в столичном медицинском учреждении. По данному факту было возбуждено уголовно дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По результатам проведенных дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также на основании свидетельских показаний в июле текущего года был задержан гражданин Узбекистана. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он признал вину в полном объеме.

В ходе слаженной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции также задержан второй фигурант уголовного дела. Им оказался 35-летний гражданин Узбекистана. В ходе допроса он дал признательные показания, которые подтвердил во время проведения проверки показаний на месте. По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление ещё одного соучастника преступления.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Суд в Москве арестовал американца, напавшего на полицейского / В Москве задержан замначальника отдела СУ УВД на Московском метрополитене Федоров / В Москве подожгли машину с сотрудниками Росгвардии: возбуждено уголовное дело / В Москве американец отправлен под арест за мелкое хулиганство / В Москве задержан гражданин США за нападение на полицейских / Националист Поткин объявлен в международный розыск / В Москве начался судебный процесс над Блиновской / Лариса Долина подтвердила, что стала жертвой украинских мошенников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Гастарбайтеры, Нелегальная миграция, ЧП в Москве,