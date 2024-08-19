«Хорошие перспективы…» Путин остался доволен переговорами с президентом Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин удовлетворен итогами переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сказал российский лидер, переговоры в Баку были обстоятельными, деловыми, прошли практически в «семейной атмосфере».

«В ходе состоявшихся сегодня переговоров… Да и вчера, мы начали их ещё вчера, хочу Вас поблагодарить за ту тёплую, семейную практически атмосферу, которая была создана для начала нашей встречи, совместной работы. И сегодня в такой же обстановке мы уже продолжили деловые контакты в полном смысле этого слова. В ходе состоявшихся сегодня переговоров мы обстоятельно, по-деловому обсудили самый широкий спектр вопросов нашего взаимодействия», – пояснил Путин (цитата по сайту Кремля).

Глава российского государства отметил, что «большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества». «Это закономерно, потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнёрами. Уже упоминалось, я говорил это в начале нашей встречи сегодня, – четыре с небольшим миллиарда долларов [товаро]оборот, и он растёт, в этом году уже прибавил за первое полугодие 17 процентов. Четыре с лишним миллиардов [долларов] прямых инвестиций в азербайджанскую экономику. И конечно, почти 1300 предприятий [с российским участием], работающих на азербайджанском рынке, говорят о том, что у нас ситуация развивается в положительном ключе и имеет хорошие перспективы развития», – сказал он.

«Подчеркну, что Россия придаёт большое значение развитию многоплановых дружеских отношений с Азербайджаном. В основе этих отношений лежат принципы равенства, учёта интересов друг друга и, конечно, тесные человеческие, культурные узы, которые объединяют наши народы на протяжении веков… Хочу подчеркнуть, что мы, безусловно, удовлетворены итогами визита. Уверен, что состоявшиеся сегодня переговоры и достигнутые договоренности послужат дальнейшему укреплению российско-азербайджанского сотрудничества», – отметил Путин.

Баку, Анастасия Смирнова

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