российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 августа 2024, 18:51 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Госизмена: ФСБ задержала научного сотрудника за финансирование ВСУ и кибератаку на критическую инфраструктуру РФ

В Москве задержан сотрудник одной из научных организаций по обвинению в госизмене. Как сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России, фигурант также подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации»).

По версии следствия, задержанный инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб. После начала СВО по их указанию задержанный проводил DDoS-атаки на критически важные объекты РФ в целях нанесения ущерба информационной безопасности России. Осуществлял сбор сведений о российских военнослужащих и передвижении военной техники.

Кроме того, на постоянной основе переводил личные денежные средства и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для приобретения ВСУ вооружения, военной техники и экипировки.

Задержанный дал признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Следователи нашли граждан Узбекистана, избивших до смерти москвича в 2019 году / Суд в Москве арестовал американца, напавшего на полицейского / В Москве задержан замначальника отдела СУ УВД на Московском метрополитене Федоров / В Москве подожгли машину с сотрудниками Росгвардии: возбуждено уголовное дело / В Москве американец отправлен под арест за мелкое хулиганство / В Москве задержан гражданин США за нападение на полицейских / Националист Поткин объявлен в международный розыск / В Москве начался судебный процесс над Блиновской

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,