Госизмена: ФСБ задержала научного сотрудника за финансирование ВСУ и кибератаку на критическую инфраструктуру РФ

В Москве задержан сотрудник одной из научных организаций по обвинению в госизмене. Как сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России, фигурант также подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации»).

По версии следствия, задержанный инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб. После начала СВО по их указанию задержанный проводил DDoS-атаки на критически важные объекты РФ в целях нанесения ущерба информационной безопасности России. Осуществлял сбор сведений о российских военнослужащих и передвижении военной техники.

Кроме того, на постоянной основе переводил личные денежные средства и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для приобретения ВСУ вооружения, военной техники и экипировки.

Задержанный дал признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

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