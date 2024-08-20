российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 августа 2024, 18:55 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Путин напомнил о жертвах террористов в Беслане

Сегодня президент РФ Владимир Путин посетил Беслан, где почти 20 лет назад произошел ужасный теракт, в результате которого погибли 334 человек, в том числе 136 детей. Глава государства возложил цветы к мемориалу «Город Ангелов» и в разрушенной школе, а затем встретился с представителями ассоциации жертв терактов «Матери Беслана».

«Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь: и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную», – отметил Путин.

«Когда я говорю о морально-нравственной стороне, то у этих людей, конечно, нет никакой ни морали, ни нравственности – да и мы наблюдаем это сейчас, по-моему, в реальной текущей жизни, со стороны видим, что они сами там творят. Но у этих людей никакой на самом деле ни морали, ни нравственности нет. Есть только их интересы. Мы вроде бы об этом знаем уже десятилетиями и веками, но привыкнуть к этому невозможно», – подчеркнул глава государства.

Беслан, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Путин сказал, что после вторжения в Курскую область с Киевом говорить не о чем – Лавров / «Хорошие перспективы…» Путин остался доволен переговорами с президентом Азербайджана / Москва отказалась говорить с Киевом, на Белгородщине ввели режим ЧС, Россия остановила экспорт бензина – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Вице-премьер Сербии объяснил популярность Путина в Западной Европе / Трамп заявил, что надеется «поладить» с Путиным / «Мы всегда выступали за мирное урегулирование»: Путин принял президента Палестины / Путин предупредил о возможных новых провокациях ВСУ в приграничных регионах РФ / Никаких переговоров с Киевом: Путин прокомментировал тревожные события в Курской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Путин Владимир,