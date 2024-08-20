Путин напомнил о жертвах террористов в Беслане

Сегодня президент РФ Владимир Путин посетил Беслан, где почти 20 лет назад произошел ужасный теракт, в результате которого погибли 334 человек, в том числе 136 детей. Глава государства возложил цветы к мемориалу «Город Ангелов» и в разрушенной школе, а затем встретился с представителями ассоциации жертв терактов «Матери Беслана».

«Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь: и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную», – отметил Путин.

«Когда я говорю о морально-нравственной стороне, то у этих людей, конечно, нет никакой ни морали, ни нравственности – да и мы наблюдаем это сейчас, по-моему, в реальной текущей жизни, со стороны видим, что они сами там творят. Но у этих людей никакой на самом деле ни морали, ни нравственности нет. Есть только их интересы. Мы вроде бы об этом знаем уже десятилетиями и веками, но привыкнуть к этому невозможно», – подчеркнул глава государства.

Беслан, Анастасия Смирнова

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