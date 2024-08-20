Путин прилетел в Чечню

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Чечню после визитов в Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. В аэропорту Грозного президента встретил глава республики Рамзан Кадыров.
В рамках поездки российского лидера в Чечню «запланирована насыщенная программа», – уточнил Кадыров в своем телеграм-канале, не раскрыв подробностей.
Последний раз Путин посещал Чечню в 2011 году, когда возглавлял правительство РФ.
Грозный, Елена Володина
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