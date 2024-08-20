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Вторник, 20 августа 2024, 20:45 мск

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Путин прилетел в Чечню

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Чечню после визитов в Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. В аэропорту Грозного президента встретил глава республики Рамзан Кадыров.

В рамках поездки российского лидера в Чечню «запланирована насыщенная программа», – уточнил Кадыров в своем телеграм-канале, не раскрыв подробностей.

Последний раз Путин посещал Чечню в 2011 году, когда возглавлял правительство РФ.

Грозный, Елена Володина

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Метки / Путин Владимир

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